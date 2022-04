Catherine HOURIEZ

Expérience de presque 20 ans au sein de multinationale,

occupant divers postes de la gestion de portefeuille clients et fournisseurs en passant par la gestion des contrats et des créances clients. Participation aux opérations marketing.

Je suis une personne de contact aimant partager mes connaissances et mettre en place de nouvelles procédures.



Mes compétences :

Achats

Administration

Administration des ventes

Gestion des achats

ventes