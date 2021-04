Laurence Bouilloux 75015 PARIS



Madame, Monsieur,

Bonjour,



Je suis diplômée BAC + 4 en "MANAGEMENT, TRANSPORT et LOGISTIQUE".



Expériences professionnelles chez un Transporteur, puis des Chargeurs & donneurs d'ordre et dernièrement, chez un Grossiste de produits frais et surgelés avec distribution via flotte intégrée.



COMPETENCES :



- En Supply-Chain IT, Cosmétique, Matériaux Ferroviaires et de Sécurisation (dont export de biens à double usage et sous licence).

- Logistique Hospitalière avec gestion de stocks et transport de dispatch sur les entités.

- Transport sous température dirigée de denrées alimentaires (frais et surgelés).

- Transport multimodal Route Air Mer Fer.

- Norme Iso 22000, Respect de la chaine du froid.

- Gestion de Projets, partie Logistique : planification Import & Export suivi de budget.

- Choix et Contrôle des prestataires Transport & Logistique

- Optimisation des remontées EDI

- Audits Internes sur Hubs et Plateformes dans le cadre de la mise en place de « Back to basics Managériaux ».

- Suivi de la performance, contrôle qualité de service, KPI Perf Review

- Gestion dun service clients (plus de 600 clients directs, revendeurs et distributeurs)

- Négociation du changement lors de fusions : unification des process.

- Expérience Commerciale (co-directrice d'une agence pendant 5 ans)



--> Evolution au sein de multinationales dont plus de 10 ans chez Compaq & HP, avec travail en langue anglaise et adaptation à la culture de chacun.

--> Outils : SAP, ACCESS, SISENSE, QUIMEO

--> Esprit de synthèse, très bon relationnel et sens de la communication.



Je suis prête à étudier toutes propositions de missions, postes dans mes domaines de compétences (poste basé sur Paris & RP). -- Dispo Mai 2021.



Je reste à votre disposition pour de plus amples éléments sur mon parcours et mes motivations.





Bien à vous,

Laurence Bouilloux

laurence.bouilloux@gmail.com

+33-6.61.16.43.27



Née le 02 Juillet 1970 à Chamonix Mont-Blanc (74)