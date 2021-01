Claude BURETTE

Je suis un spécialiste de l'accompagnement de cadres et cadres dirigeants en phase de transition.



Je repose mes interventions sur 20 ans d'expérience de management Multi-culturel et de Direction Générale. J'ai depuis accompagné pendant 10 ans plus de 500 cadres et créateurs d'entreprises dans leurs phases de transition.



Je privilégie le réseau professionnel LinkedIn. Retrouvez-moi sur en suivant le lien : http://linkd.in/1n0cjb7.

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez consulter mon profil, même si vous n'avez pas de compte LinkedIn.