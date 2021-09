Freddy CORNELISSEN

32 ans d'expérience dans le milieu des Télécommunications, chez des constructeurs Américains, et des opérateurs Européens.

Compétences en gestion de programme, en management d'équipes d'ingénieurs et de chef de projet.

Compétences en gestion commerciale de grands comptes, volume d'affaire de plusieurs millions d'€uro.

Compétences en gestion administratives de filiales Française de groupe étranger.

Compétences marketing de création d'offre services et produits en fonctions du catalogue produit.

Rigoureux, méthodique, très bon relationnel client, bon négociateur, forte capacité de travail, force de proposition pour l'entreprise, leader au sein de plusieurs équipes.

Anglais parfaitement courant.

Maîtrise parfaite de l'outil informatique et des principaux logiciels du marché.



Mes compétences :

bgp

CWDM

DWDM

Ethernet

Expert

Frame Relay

Grands comptes

Leader

Manager

Méthodique

Microsoft Pack Office

Microsoft Project

Microsoft Visio

mpls

OpenOffice

PDH

Project manager

RIGOUREUX

SDH

Software

SONET

TCP IP

Télécommunications

Télécoms

ToIP

VoIP

X25

Vente