L’ENTREPRISE ADAPTÉE NOUVELLE GÉNÉRATION pour grandir ensemble en solidarité comme en compétences.



Catherine Huard-Lefin, créatrice et présidente de l’entreprise, est ingénieur de formation et pilote. Elle gérait une entité de 200 ingénieurs dans un bureau d’aéronautique avant de se lancer.



HIGHTEKWAY a été créée pour répondre à une demande croissante de compétences dans divers secteurs tels que l’aéronautique. Elle emploie majoritairement des personnes en situation de handicap et leur permet de s’épanouir en intégrant des projets et des missions à forte valeur ajoutée.



Réactive et performante, elle est constituée de professionnels extra-ordinaires, motivés pour vous offrir une multitude de services sur mesure.



En 2013, BGC 31 obtient l’agrément Entreprise Adaptée.

En 2015, elle est reconnue d’Utilité Sociale.



UNE CROISSANCE SOUTENUE :



+ 50% de chiffre d’affaires chaque année, depuis 5 ans



Un objectif cible à l’horizon 2020 de 120 collaborateurs



Challenger de nouveaux marchés liés à des secteurs d’activités innovants





NOS RECOMPENSES :



- LAUREATE 2011 PRIX « HANDI ENTREPRISE CITOYENNE » décerné par le conseil régional d’Occitanie

- PRIX COUP DE COEUR 2015 DU GESAT «HANDI RESPONSABLES» pour un projet AIRBUS aux essais en vol

- RECONNUE D’UTILITE SOCIALE EN 2015

- LAUREATE 2016 « FEMMES CREATRICES D’EA » aux trophées «Handiréseau - Femmes en EA»



NOS VALEURS :



Développer une économie raisonnée où responsabilité s’harmonise avec rentabilité.

Sensibiliser le personnel et ses parties prenantes à une démarche responsable et éco citoyenne.

Accompagner chaque salarié dans un projet d’évolution professionnelle et de capitalisation d’expériences.



TEMOIGNAGE de Dominique Berger



Ex-Dr AEROCONSEIL

Conseiller de direction AKKA Technologies



"Une formidable idée d’innovation sociale



Hightekway est une formidable idée d’innovation sociale pour développer la coopération dans les équipes et l’intelligence relationnelle de leurs membres :



l’idée même d’apporter à l’ingénieur l’assistance d’un professionnel handicapé bien formé – bien souvent au sein même de l’entreprise cliente et sur les technologies et process de celle-ci – et d’autant plus motivé qu’il a accès à un emploi qualifié intéressant ; instaure de fait une ambiance positive. L’assistance dévouée et loyale de ce type d’intervenant révèle le bon côté humain et les bonnes énergies des salariés. Hightekway permet cela par un encadrement, un suivi de mission et une intégration au poste particulièrement pointue, gage de la réussite de la mission et de l’intégration des handicapés dans l’entreprise. Ainsi nos ingénieurs peuvent s’appuyer sur une assistance de qualité et se consacrer au cœur de l’ingénering. Catherine Huard Lefin, DG d’Hightekway, ex-directice de l’ingénering à la tête d’un département de 130 ingénieurs chez AERO Conseil, assure ces services d’expertise sur-mesure pour la satisfaction des 2 parties : le client comme le travailleur handicapé, extraordinairement motivé par la perspective d’une formation de pointe et d’un emploi dans les hautes technologies. C’est sur la réussite de ce pari ambitieux et sur les valeurs de partage de solidarité et d’exigence professionnelle que se fonde notre partenariat avec Hightekway."



Dominique Berger



Ex-Dr AEROCONSEIL

Conseiller de direction

AKKA Technologies





PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPETENCE :



Création et Direction d’Entreprise

 Création d’entreprise

 Recherche de Financement

 Mise en place de partenariats



Mes compétences :

Ingénierie

Pilotage