Catherine HUON

Maquettiste confirmée, 25 ans de métier, maîtrise de la chaîne graphique

Après des études de mode, je me suis orientée vers les Arts Graphiques, séduite par les nouvelles technologies.

Graphiste maquettiste depuis près de 25 ans, alliant polyvalence, adaptabilité, réactivité, autonomie, un sens de de la créativité et le goût de l'esthétisme, je m'épanouis également dans la relation clientèle.



Compétences techniques sur environnement Mac ou PC

Logiciels : InDesign, QuarkXPress, Illustrator, Photoshop, Acrobat Professional, Word, Excel, Flash, Dreamweaver…



Bonne plume et maîtrise de l’orthographe.

Equipement informatique à domicile. Permis B.

Pratique courante de la langue anglaise.



Mes compétences :

Mise en page

Infographie

Rapports annuels