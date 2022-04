Catherine HUTTEAU

La communication au service du développement de l’entreprise :

-Concevoir des outils de communication pour faciliter les relations de l’entreprise avec son environnement interne et externe.

- Gérer les dossiers de communication opérationnelle : réaliser les briefs, s'assurer de la réalisation des maquettes, gérer les impressions et les livraisons dans les délais impartis.

- Assurer le bilan et l'analyse de chaque opération.

- Contrôler les factures et assurer la facturation

- développer le Chiffre d'affaires et le trafic des magasins de l'enseigne : définit et mettre en oeuvre les achats médias selon le plan média mensualisé des magasins.

- Gérer les partenariats

- Animer les outils web pour créer du trafic en magasin : rédaction, création et suivi des parutions Facebook, brief créatif et suivi de réalisation des Newsletters.