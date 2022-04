Catherine INDRANO

J’ai un profil mixte, à la fois tourné vers la réussite des projets et le développement des talents collectifs et individuels.



Je me suis spécialisée dans le pilotage de projets de transformation d’organisation, stratégique et de système d’information. Puis, j’ai souhaité approfondir les ressorts du succès de ce type d’action en m’orientant vers le coaching d’équipes et individuel.



Cette double compétence me permet aujourd’hui de m’engager dans des projets de transformation, avec un nouveau pallier d’efficacité, dans un poste interne ou au sein d’un cabinet.





Spécialités :

- Pilotage des transformations (PMO)

- Chef de projet maîtrise d'ouvrage

- Accompagnement du changement sur des projets de transformation



Compétences "soft" RH :

- Coaching & accompagnement d'équipes dirigeantes, opérationnelles ou projet

- Formation (management, communication et sujets sur-mesure)

- Executive coaching

- Co-développement professionnel et managérial, facilitation



Mes compétences :

Accompagnement

Formation professionnelle

Management

Team building

Communication

Coaching professionnel

Cohésion en équipe

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants

Relations humaines