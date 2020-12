Robert RIOU

Mon crédo : chacun construit sa propre perspective du monde qui l’entoure et c’est par celle-ci qu’il agit sur son environnement. Par conséquent, la meilleure voie d’actions pour atteindre un résultat est propre à chacun d’entre nous.

Le coaching, tel que je le pratique, s’appuie sur l’art de la relation qui permet au client de réaliser les projets qu’il choisit de mettre en œuvre. Le contexte spécifique dans lequel cette relation privilégiée se construit permet au client de prendre du recul, de se ressourcer, d'échanger en toute sécurité, de prendre le risque de se révéler tel qu'il est authentiquement. La confiance y est essentielle.

L’approche s’inscrit dans le cadre de l’approche systémique qui prend en considération non seulement les éléments du système mais également les interactions entre ceux-ci. Ainsi, la façon dont le client interagit avec ses interlocuteurs dans l’entreprise est fondamentale.



L’écoute est à la base du métier de coach. Bien que d’autres professions revendiquent également et à juste titre cette compétence comme pierre angulaire de leurs métiers, le coach écoute sans intention d’atteindre ou d’essayer d’atteindre un but déterminé pour son client et sans jugement de valeur sur ses convictions ou ses actions, interdisant par là même tout conseil et toute préconisation, ce qui le différencie des consultants, des experts, ou des formateurs.



Le coaching est un processus créatif qui permet aux ressources et au savoir créateur du client de se révéler, de s'enrichir, de se relier, de prendre corps et sens dans des actions concrètes dont il est l'auteur et l'interprète. Sa finalité est de libérer ses capacités à trouver et à mettre en œuvre les solutions les plus justes par rapport à lui-même et au contexte dans lequel il se trouve.



Coaching d'équipes

Coaching de dirigeants et entrepreneurs

Coaching de managers

Coaching de projet





(Coach certifié par ICF ; Interventions à Paris et en Ile de France)



Membre de l'équipe pédagogique de l' école de coaching Coaching Ways Paris-Lille-Aix/Marseille

http://doc.coachingways.fr/coaching-ways/







Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Process Communication Management

Direction centre de profits

Management

Coaching de dirigeants

Communication interpersonnelle

Coaching

Coach

Paris