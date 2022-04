Catherine ITURBIDE

Logisticienne support Supply Chain Approvisionnements / ADV



Mon activité professionnelle s’est déroulée dans 2 secteurs :



- l’informatique où j’ai développé mes qualités d'écoute et d'analyse pour la première partie de ma carrière



- la logistique, essentiellement, en secteur aéronautique où rigueur, flexibilité et réactivité sont des atouts certains



Dans les différentes missions qui m’ont été confiées, j’ai pu démontrer ma capacité à motiver et activer la collaboration entre les différents protagonistes de la chaine logistique pour mettre en adéquation leurs idées, leurs besoins et leurs contraintes.



La gestion des stocks (atteinte et maintien de la réduction du taux de rupture), l’anticipation des besoins (réduction de délai logistique de livraison après analyse des flux), l’organisation (amélioration notable de l’ergonomie de certains postes, de lamménagement des entrepôts), le pilotage des flux (mise en place d’indicateurs de performance ) sont des activités qui me passionnent.



D’une nature curieuse, constamment en recherche d’amélioration, ayant un sens pratique développé j'ai le goût de l’opérationnel et suis particulièrement convaincue de l'efficacité du travail en équipe.





Mes compétences :

Excel

Photoshop

Word

Sap mm