Antoine DUSART

Depuis octobre 2012, le pôle Risque et recouvrement de Cdiscount, composé de 10 personnes, est désormais rattaché à la Direction Comptable. Ce pôle a notamment la responsabilité de la construction et du maintien de notre politique de risque de solvabilité / fraude (scoring interne et externe) dans un contexte "compliqué".



En avril 2011, je suis nommé Directeur Comptable de Cdiscount. Je supervise dorénavant 30 personnes, à savoir la Comptabilité Clients + Fournisseurs, la cellule Litiges, les Frais Généraux, la Trésorerie, la Consolidation ainsi que les services comptables des filiales du Groupe.





Jusqu'à fin mars 2011, j'étais Directeur de la Trésorerie et Contrôleur Financier de CDiscount:



Directeur de la Trésorerie de la société Cdiscount

- En charge de la gestion des flux financiers,de la politique de financement et de placement, de la gestion et du pilotage du BFR, ainsi que des relations avec les partenaires financiers (établissements bancaires, sociétés de financement, etc.)

- Management d'une équipe de 9 personnes



Contrôleur financier

- Responsable de l'établissement des comptes consolidés du Groupe Cdiscount (IFRS), de la liasse de consolidation (IFRS) pour les besoins du Groupe Casino (maison mère de Cdiscount), et des points comptables techniques,

- En charge de la relation avec les commissaires aux comptes autres)



Mes compétences :

Finance

Trésorerie

Comptabilité

Management

Consolidation

Commissariat aux comptes

Monétique

Risques et Fraudes e-ommerce