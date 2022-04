Benoit PICAULT

Responsable de secteur commercial depuis 12 ans, je suis intervenu dans le secteur de la grande distribution et de l'industrie pharmaceutique.

La relation avec les Chefs de rayons, directeurs magasins et quelques entrepôts m'a permis d'entretenir des courants d'affaires et de savoir comment adapter mes propositions afin améliorer les CA et volumes de mon entreprise et de mes clients. J'ai développé également des capacités à travailler dans un cadre et des process élaborés, tout en sachant saisir les opportunités commerciales qui se présentaient.

Mon expérience de l'industrie pharmaceutique m'a permis d'appréhender plus précisément les profils de mes clients ou prospects, d'être plus à l'écoute des besoins afin de mieux y répondre et surtout d'être plus souple et plus orienté résultats.

J'aime également le challenge et la nouveauté, façon de maintenir mon dynamisme et ma capacité d'adaptation. Adepte des voyages, j'aime découvrir d'autres cultures et manières de penser.

Je suis sportif, amateur de montagne, de culture en général, caractéristiques qui font parti de mon équilibre et me permettent d' avancer dans la vie avec enthousiasme et plaisir.



Mes compétences :

Anglais et espagnol

Reporting et suivi

Négociation commerciale B to B et B to C

Études de marchés

Stratégie commerciale

Agroalimentaire

International

Marketing