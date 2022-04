Catherine JACQUET

Depuis décembre 2015, j'ai rejoint Deloitte Développement durable sur le volet social et accompagnement du changement.

Diplômée de l'Executive master Sociologue de l'entreprise et strategie de changement en 2013, je suis actuellement le DU coaching et performance mentale de l'UB.



Après avoir créé la Direction de la communication du Conseil général de la Côte-d'Or en 2004, je reviens chez Synergence en 2007 pour assurer le développement du pôle Social. De 2009 à 2011, je collabore en parallèle avec MCS, le cabinet d'Hubert Landier, pour développer les démarche d'audit social et d'intervention au sein des entreprises qui veulent améliorer leur climat social interne.

Depuis 2012, je suis Directrice générale adjointe en charge des rh (gestion des charges, recrutement, évolution des compétences) et directrice associée en charge du développement de clients dans le champ de la RSE et de la gestion de crise en période de changement (accompagnement équipes de direction).



Mes compétences :

Audit de climat social et gestion de crise

Conseil stratégie RSE

Conseil communication interne et managériale

Management d'équipe, gestion budgétaire, gestion r

Animation de séminaires de direction (définition p

Anglais courant (environnement pro)

Rédaction à fort enjeu politique

Résolution de crises (gouvernance d'associations,

Connaissance du secteur de l'économie sociale et s

Stratégie de communication globale

stratégie de communication

médiation

innovation sociale

communication interne

accompagnement du changement

développement durable