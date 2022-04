J'exerce depuis 12 ans la fonction de Responsable Commerciale dans le milieu du matériel chirurgical et des dispositifs médicaux .

Mon action s'est portée principalement auprès des chirurgiens, pharmaciens, infirmières de bloc opératoire, ingénieurs biomédicaux, responsables et gestionnaires.

Ce parcours m'a permis d'acquérir un domaine d'expertise et de conseil mais aussi la connaissance des circuits relatifs aux établissements publics comme privés.

Aujourd'hui, forte de cette expérience, je souhaite m'ouvrir à d'autres secteurs tout en restant dans la vente et les contacts humains.













Catherine Jamault



Mes compétences :

Gestion d'un secteur

Milieu hospitalier cliniques privées

Ouverture aux autres