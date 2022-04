Catherine JAOUEN

- Consultant dirigeant-fondateur d'Accelia Consultance (créé en 2002)j'accompagne le Dirigeant et son équipe de direction en juste à temps, dans leur stratégie de développement et leurs modes de management.

- Animateur Germe (groupe Nantes Cépage) réseau de progrès des managers



Domaines d'intervention :



* Stratégie opérationnelle :

Construction du Carnet de Route - Cap à suivre -

Management du changement.



* Conseil en développement :

Analyse des signaux forts et faibles de la conjoncture de l'entreprise.

Vision et domaine d'excellence du métier de l'entreprise : enjeux, ambition, axes stratégiques.

Prospective, innovation et anticipation : clés de réussite et mise en action.



* Accompagnement des dirigeants et managers :



- Coaching de développement du leadership



- Coaching stratégique (gérer une crise de management, préparer une équipe ou un projet à un changement organisationnel et culturel, améliorer l'harmonie d'une équipe et favoriser la cohésion).



- Coaching de prise de fonction.



Mon apport :



* Libérer l'audace et l'ambition du Dirigeant et des managers pour construire le CARNET DE ROUTE de l'entreprise :

Vision, Cap à suivre et axes stratégiques de développement.



* Oser parier sur L'INNOVATION et la CREATIVITE pour permettre aux managers de libérer les énergies et réfléchir aux facteurs qui peuvent orienter le développement du métier de l'entreprise :

- se poser les bonnes questions pour se remettre en cause

- oser voir ce qui dérange et changer de regard.



* Entraîner les managers dans leurs modes de management pour construire le sens, susciter l'adhésion et mobiliser les collaborateurs autour du projet de l'entreprise.







Autres activités en situation d’animateur et conférencier :



. Animateur Germe Nantes Cépage, Réseau de progrès des managers et cadres dirigeants.Array

. Présidente Comité 40 (association des anciens Jeune Chambre Economique de Nantes).

. Animation de débats : public de 10 à 300 personnes (chefs d’entreprise - étudiants - association)Thèmes : La mobilité dans le monde professionnel - L’adaptation du capital humain au changement - La loi de modernisation sociale - Engagement et cohésion.

. Jury d’entretiens : Ecole de management Audencia Nantes. Préparation aux épreuves d’admission écoles de commerce.



Formation :

Groupe ESC Reims :formation Master Management - Formation juridique - Diplôme universitaire en gestion - Formation de formateur -

Analyse transactionnelle - PNL - Certification 360° .









Parcours professionnel :



* 18 ans dans un groupe international, leader mondial des ressources humaines, dans des fonctions de management d’équipes et de développement d’activités nouvelles dans les différents métiers du conseil en ressources.



Fonctions occupées :



- Directeur Régional Ouest LEE HECHT HARRISON : Cabinet Conseil en réorganisation et accompagnement du changement.

Interventions : reclassement collectif, ouptlacement individuel, accompagnement des projets professionnels, bilan de carrière.



- Directeur Régional ALEXANDRE TIC, Cabinet Conseil en Recrutement (création du réseau recrutement Ecco Consultants et fusion avec Alexandre Tic en 1992)

- Directeur Régional ADECCO Travail Temporaire (création d’un réseau d’agences en Champagne Ardennes)

- Contrôleur de gestion.



* 4 ans en PME région Champagne Ardennes au poste de responsable du personnel et de communication interne.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement de dirigeants

Conseil

Conseil en Stratégie

Construction

Management

Management du changement

Prospective

Stratégie

Stratégie de developpement

Vision