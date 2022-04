Hélène ALBERTINI

Après avoir occupé pendant 15 ans des fonctions de juriste d’entreprise dans le secteur industriel, j'ai ressenti un décalage entre mes missions et le sens que je souhaitais donner à mon travail. J'ai décidé alors d'intégrer une dimension plus humaine à mon activité en plaçant l'individu au centre de mes préoccupations et de mes actions. J'ai poursuivi un cursus universitaire en psychologie, puis me suis formée à l’accompagnement professionnel au sein d’un groupe de compagnons-coachs (G.R.A.A.M: Groupement de Recherche Appliquée pour l’Accompagnement des Managers) puis à Paris II-Assas (DU de 3ème cycle "développement personnel - coaching").

Mes activités s'articulent autour de deux axes :

• L'accompagnement collectif : formations, animations de groupes et d'équipes, team-building ...

J'anime à Paris deux groupes GERME (Réseau de progrès des managers).

• L’accompagnement individuel sur des problématiques managériales ou pour des personnes en repositionnement professionnel.

Je suis certifiée à l’enseignement de la carte heuristique et à l'utilisation des outils PREDOM et GOLDEN.





Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Formation

Performance

Team building