Je mets mon énergie et mes compétences au service du renforcement de la coopération en entreprise, comme source de développement des individus et des organisations. J’ai co créé Fort Intérieur pour porter cette ambition. Nos interventions, comme le codéveloppement professionnel, ont pour objectif de stimuler l'intelligence collective.

J'ai créé et anime deux groupes GERME à Paris.