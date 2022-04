Cyril DE MONCLIN

ALTERNATIVES RH® répond depuis 8 ans aux enjeux de la performance durable et du développement des compétences des acteurs dans l'organisation, en déployant 3 métiers à destination des DRH et DG :

> Le conseil : diagnostiquer, préconiser et faciliter les transformations dans le champ des relations humaines et du management,

> la formation : outiller et accélérer le développement des compétences,

> l’accompagnement : débloquer une situation ou enclencher les apprentissages dans la durée.



Mon activité est dédiée à l’implication des RH dans les apprentissages organisationnels pour changer et s’améliorer, en développant des synergies entre décideurs, opérationnels et parties prenantes.

J’ai 20 ans d’expérience dans les enjeux d’apprentissages individuels et collectifs dans des structures de 50 à plus de 1000 salariés, dans le management opérationnel comme en direction RH, dont 10 ans dans l’ingénierie et l’animation de formations, en lien avec les enjeux de climat social, de transformation de l’activité et d’engagement des acteurs.



Pour assurer la qualité de mon engagement dans les entreprises accordant une importance particulière à la valorisation du Capital Humain, premier vecteur de performance, je me suis formé au management et aux stratégies RH (Master II), ainsi qu’au coaching systémique Palo Alto et au Diagnostic BOHP.

Mes valeurs : co-construction, entrepreneuriat, engagement, écoute, apprentissage.



Pour activer vos potentiels de croissance avec vos équipes : contactez-moi au

+33 (0)6 64 94 63 44 - cdemonclin@alternativesrh.fr



www.alternativesrh.fr



Mes compétences :

Formation

Accompagnement du changement

Conseil RH

Développement RH

Développement des compétences

Risques psychosociaux

Coaching professionnel