Bernard - Jacky MUNOZ

Président fondateur d'HOCER. Hocer est une SAS qui se développe sur deux axes liés à l'environnement qui sont l'instrumentation appliquée à la détection des micropollutions dans l'eau et l'air, et l'océanographie au travers d'études et déploiement de solutions.

Né en 1951, marié et père de 3 enfants, mon parcours professionnel est plutôt commercial: 8 année chez Rank Xérox pour commencer, puis 17 années à la CISI (SSII) dans plusieurs domaines informatiques (logiciels, progiciels et hardware) et enfin 4 années chez SODIFRANCE (SSII) comme directeur de la filiale FM. Et plus récemment, créateur d'HOCER SARL (1993) et d'HOCER IS (2002).



Créateur et développeur d'entités opérationnelles plutôt dans des domaines novateurs ou technologiques.



Mes compétences :

Commercial

Entrepreneur

Microsoft Technologies

Technologies innovantes