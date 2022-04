Catherine JI YU

Diplômée depuis Septembre 2013 de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, je m'y suis spécialisée dans le génie et la gestion des matières premières minérales.



Lors de ma formation j'ai pu effectué deux stages dans des milieux assez différents. Le premier, d'une durée de deux mois, a consisté en la caractérisation de profils d'échantillonnage d'un gisement uranifère kazakh de la société AREVA. Mon stage de fin de cycle Ingénieur a été réalisé au Crédit Agricole et a consisté à assister des chargés d'affaires dans la mise en place de financements pour des projets miniers et métallurgiques. Ces deux opportunités de travail m'ont permis de faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'esprit de synthèse et d'aisance rédactionnelle.



J'ai mené par la suite un projet de recherche sur les processus de transferts à travers une formation argileuse dont les caractéristiques sont favorables à la mise en place d'un stockage de déchets radioactifs en environnement profond. Mon doctorat a été effectué au sein de l'IRSN en partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille et soutenu en novembre 2018. Ces travaux de thèse ont été l'occasion de développer des compétences en caractérisation et en modélisation.



Mes compétences :

