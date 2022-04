Catherine JOIE

Professionnelle expérimentée dans l’édition (papier ou web) depuis plus de 25 ans.

Maîtrisant les principaux logiciels de la chaîne graphique, habituée à gérer des projets de A à Z dans un souci de qualité certes mais aussi d’efficacité et de respect des plannings, je peux réaliser pour votre compte toutes sortes de compositions (catalogues, brochures, dépliants, plaquettes, flyers, logos…).

Maîtrisant également les outils de gestion (Office, base de données : excel, 4D, filemaker, etc...), je peux associer ces deux domaines pour produire rapidement des catalogues importants à partir de vos bases de données et/ou adapter ces dernières pour une meilleure efficacité.



Mes compétences :

Statistiques

Gestion de base de données

Sites Web

Infographie

Administration des ventes