Catherine JOUHIER

- Définir la stratégie de formation, concevoir et réaliser les projets de formation (suivre le budget, assurer l'ingenierie de formation, rédiger les cahiers des charges et appels d'offre,...)

- Mise en oeuvre des différents dispositifs (DIF, période de professionnalisation,...)

- Etre garant des opérations de recrutement (CDI, CDD, Alternants ...) et conduire les recrutements des cadres supérieurs,

- Animation de la mobilité géographique et fonctionnelle par des passerelles entre les métiers

- Participation aux projets transversaux de l'entreprise : déploiement des entretiens annuels, campagne de recrutement des CDD d'été, suivi des effectifs ....

- Management d'une équipe d'une dizaine de personnes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Fiabilité

Développement des compétences

Sens de l equipe

Recrutement

Gestion des carrières

Rigueur

Constance

Formation