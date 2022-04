Catherine JOUIN

Association Passerelle Energie est l'aboutissement d'un constat : la souffrance qui s'installe bloque les personnes dans des étapes importantes de leur vie.

Dès l'enfance, la violence peut être présente, parfois le déni viendra bloquer cette envie de "ne plus être", mais la réalité resurgira souvent douloureusement à l'âge adulte.

Toutes les personnes qui ont eu la chance de recevoir de l'amour doivent se serrer les coudes afin d'aider les plus vulnérables.

C'est mon cas et APE a décidé d'agir bénévolement pour aider des personnes qui ont été, ou sont encore victimes de violences.







