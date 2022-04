Catherine GOUIN

Conseil et Stratégie en Communication



Mes missions :

- Accompagner les entreprises dans leurs projets de communication

- Sélectionner les prestataires dédiés : à la communication graphique et visuelle, plans media, relations presse...

- Déployer et activer notre réseau de professionnels dédiés au service de votre entreprise



Mes atouts :

- Proposer un plan de communication global et le mettre en oeuvre

- Etablir avec le client une relation privilégiée

- S'adapter au besoin du client



Mes compétences :

Pilotage de projets

Conseil

Marketing

Communication

Plan média

International

Organisation