Catherine JUROVSKY

Plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation de manifestations comme responsable opérationnelle ou responsable commerciale : salon, événements d'entreprise, incentives, événements de marque en France et à l'international



Améliorer l'efficacité d'un service client et optimiser le chiffre d'affaire d'un service commercial

Marier le management des hommes et la mise en place de process afin d'optimiser la gestion d'une business unit

Développer l'e commerce et renouveler l'offre de prestations pour faire croître le CA et réduire les coûts de gestion

telle est mon expérience la plus récent dans le domaine de 'évenementiel chez VIPARIS Ier gestionnaire de sites d'expositions et de congrès en Ile de France

J'ai aussi une expérience de :

Lancement de nouveaux projets (Croisières Paquet, Stade de France)

Organisation de manifestations (Groupe AXA)

Je suis créative, organisée, synthétique. Je suis persévérante et dynamique. J'aime entraîner une équipe vers un nouveau projet un nouveau challenge.

Je suis bilingue et apprécie les environnements mutliculturels .

J'ai de grandes capacités d'adaptation et pratique si possible un raisonnement out of the box... pour se projeter dans l'entreprise de demain.



Mes compétences :

dynamique

Esprit d'équipe

Humour

Innovante

Persévérante

Sens de l'humour

Synthétique