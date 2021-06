Carole ANDREANI (VERSINI-CAMPINCHI)

Je suis pour la réalisation de mes rêves et aider les autres à atteindre les leurs.

Mes trois plus grands rêves étaient : trouver mon âme sœur, vivre en Amérique et aider les gens.

Cela m’a pris 26 ans pour réaliser le premier et une dizaine de plus pour le second.

J’ai grandi à Paris, dans une famille d'entrepreneurs… que des avocats, des restaurateurs et des artistes.



En arrivant aux Etats-Unis, il y a 17 ans, mon mari et moi sommes devenus "entrepreneurs en série" comme on dit ici ; d’agent immobilier, en passant par chefs pâtissier, à photographes, nous avons finalement eu la chance de créer une entreprise internationale qui nous aide à être en contrôle de notre propre temps, se rendre en France quand nous le choisissons et passer de bons moments avec nos familles et amis.



J’ai maintenant du temps pour me consacrer et accomplir mon troisième rêve : aider les autres.

C’est ce qui me fait me réveiller tous les matins avec le sourire aux lèvres.

Pour moi, il n'y a rien de plus amusant et gratifiant que d’aider les autres à faire de leurs rêves, une réalité.



Histoire de Caro la Santonnière: http://santons.weebly.com/histoire.html



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Création de site web

Coaching individuel

Photographie

Vente à distance

Patisserie

Fabrication de Santons de Provence