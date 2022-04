Béatrice RODANET

Il y a maintenant 3 ans, j’ai changé efficacement et durablement ma vie, en devenant Love Coach !



Cela a commencé par un bilan de compétences que j’ai fais, car je n’étais pas épanouie dans le secteur de l’informatique où je travaillais comme assistante commerciale. Cette activité ne correspondait pas à mon idéal de vie, je n’étais pas en phase avec moi-même.

Mais, j’étais consciente qu'un potentiel non exploité sommeillaient au fond de moi.



J’ai donc décidé de faire un bilan de compétences. Pour identifier ce vers quoi j’avais vraiment envie d’aller, et aussi valider mes acquis et en découvrir d’autres… c’est ainsi que j’ai envisagé le coaching. Je me suis donc inscrite dans une école de coaching pour apprendre et être formée à cette pratique. C’est dans ce cheminement de travail personnel que m'est venu l'idée de spécialiser ma pratique dans le love coaching. En m’appuyant simplement sur mes compétences passées, j'ai trouvé un talent qui s'exprimait souvent. Un savoir-faire, auprès de mes amies et proches célibataires, que je prenais plaisir à faire : "les entremetteuses". Je me suis servie de cette expérience pour cibler mon type de coaching. Et ainsi, le faire avec méthode et structure, par le biais de ma formation de coaching certifiante.



Voilà, comment je suis devenue Love Coach !



Aujourd’hui, je fais enfin un métier qui me plait et m’épanouis vraiment. Qui m’apporte la satisfaction d’être utile au quotidien, pour mes compétences et mes qualités humaines.



Je destine mon accompagnement à des célibataires et des couples, qui veulent développer une vie amoureuse épanouissante et pérenne.





Mes compétences :

Coaching

PNL

Bien être

Développement personnel