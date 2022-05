Luis GONCALVES

Consultant formateur / Coach / Analyste comportemental en entreprise



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



Formation et Accompagnement/ Coaching

Conception et animation de sessions de formation :

Analyse des besoins en formation et objectifs à atteindre

Analyse de pratique professionnelle

Création de modules sur différentes populations et niveaux

Animation de séances collectives : impulser une dynamique de groupe

Accompagnement de séances individuelles : développement personnel

Évaluation des acquis des apprenants.

Remédiation des difficultés d’apprentissage

Formation intensive pour adultes

Accompagnement individuel :

Accompagnement des individus dans leur projet et d’objectifs personnels

Accompagnement dans la mise en œuvre d’objectifs professionnels

Accompagnement terrain :

Former les individus et les groupes à la communication orale



Missions réalisées en organisme pour:

• Cnam

• Université d'Evry

• Fondation des Apprentis d’Auteuil, Meudon

• La Cité des Métiers, Nanterre

• Club des Femmes Entrepreneures, Nanterre

• Institut Supérieur de l’Entreprise, Paris La défense

• Faculté des Métiers, Evry

• Ecole Carrefour

• Pôle-Emploi/C.C.I de l’Essonne

• International Sucess Institute, Paris

• …

Missions réalisées en entreprise pour :

• Orange, Châtillon

• Brasilhair, Paris

• AJC, Sceaux

• …

Exemples de modules de formation, d’ateliers ou de missions de coaching:

- L’insertion professionnelle de jeunes et d’adultes

- Coaching de dirigeants de SARL

- Coaching d’équipes commerciales

- Technique de Recherches d’Emploi (jeunes et adultes)

- Confiance en soi/estime de soi/gestion du stress

- Marketing, Vente, négociation

- Création d’entreprise

- Réaliser son projet professionnel

- Initiation au coaching et à ses outils (P.N.L, A.T…)

- Développer sa communication verbale et non verbale

- Valoriser son image

- Maitriser les règles du savoir-vivre professionnel

- Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène en entreprise

- Gérer les tensions et les conflits

- …





 Plus de 10 ans d’expériences à des postes de cadre commercial (acheteur, responsable grands-comptes, chef des ventes)



 Master en coaching professionnel (Université)

 Master 2 Formation de formateurs en entreprise (Université)

 Praticien certifié par le NLP Institute of New-York en 2007

 Cursus supérieur classique en vente et négociation

 Membre du Syndicat des Formateurs-Consultants





