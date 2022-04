Catherine KAZANDJIAN

Mon expérience chez COCA-COLA entreprise m'a fait découvrir le marché hors domicile notamment

les clients natonaux, régionaux, en ayant un portefeuille de clients tels que la restauration collective

en santé et entreprise, la restauration universitaire et les clients indépendants gestionnaires de

lieux de restauration en école supérieure et en lycées privés et publics,

la revente des accords et la gestion directe des comptes éducation (CROUS)

sont mes principales activités ainsi que le lancement de nouveaux produits , organisation de soirées étudiantes partenariats avec les lieux du monde de la nuit . depuis 2012 mes différentes expériences m'ont permis également

de prendre en charge des gros sites gérés par des société de restauration, notamment Disneyland Paris

sur la restauration des castmembers. Depuis octobre 2013, reprise de l ensemble du Parc Disneyland avec des clients régionaux et indépendants. Formation des clients au merchandising. Gestion des priorités pour chaque typologies clientèle, développement CA,



Mes compétences :

Appels d'offres

Distribution automatique

Specialisée dans les clients nationaux et regionau

Gestion portefeuille clients

Application des accords politique commerciale

Négociation politique commerciale