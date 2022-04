Catherine KINDROZ

Je suis convaincue que les petites et moyennes entreprises ont toute leur place dans notre économie. C'est pourquoi je mets mon expérience et mon savoir-faire à leur service. Etant moi-même chef d'entreprise, je connais bien leurs problématiques. C'est pourquoi depuis 1998, j'accompagne les TPE et les PME dans leur développement commercial avec une passion toujours intacte.







Mes compétences :

Gestion

Analyser écouter réfléchir agir

Ecoute

Adaptabilité

Stratégie de communication

Gestion de la relation client