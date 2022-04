Catherine Kossmann développe 2 grands types d'offres:

- Au sein d'IKYO, le coaching des Dirigeants et des managers,

- Au sein d'Ekara, elle contribue aux offres focalisées sur les aspects organisationnels et humains: Performance en sécurité, prestataire de services performant, client efficace



- Le coaching des Dirigeants et des managers:

Ce sont moins les situations qui nous bloquent que l’interprétation que nous en faisons. Nous sommes ce que nous avons appris et nous réagissons en fonction de nos modèles. En regardant les circonstances à partir d’un autre angle de vue, en renonçant à croire qu’il n’y a qu’une seule façon d’interpréter ce qui s’est passé, nous pouvons évoluer en apprenant différemment, puis pratiquer ce que nous venons d’apprendre de nouveau.

Être coaché, c’est s’engager activement dans ce processus, c’est mettre à jour son désir profond et ses ressources pour parvenir au changement souhaité.



Catherine Kossmann pratique le coaching à partir de ce contexte et intervient uniquement en entreprise au cours des différents stades d’évolution des managers, des dirigeants et des organisations.



Quelques références : Groupe Casino – BNP-Paribas – CNES- Areva



- Zoom sur l'offre Performance en Sécurité

Performance en Sécurité est une offre du Cabinet Ekara qui s’adresse au monde de l’industrie.

Notre offre consiste à proposer aux entreprises industrielles concernées par la sécurité des personnes, une approche globale qui prend en compte simultanément les aspects organisationnels (gouvernance, processus, modes de fonctionnement) et humains (culture, comportements, appropriations, remontées terrain, responsabilisation).



Notre but est d'aider nos clients à développer une culture de sécurité durable qui favorise la responsabilisation de chacun dans sa relation à la réduction des risques.



Quelques références: Areva, Chevron

