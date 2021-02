- équipéa est spécialiste de la performance collective dans la complexité. Nous intervenons pour soutenir le déploiement d’une nouvelle organisation, la conduite d’un projet, la création ou le développement d’une équipe naturelle ou transversale.

- Nous vous conseillons pour construire la solution la plus adaptée à votre besoin. Notre approche est porteuse du coaching de l’organisation. Elle comprend un diagnostic, la conception et la coordination du dispositif d’accompagnement.

- Nos dispositifs d’accompagnement conjuguent en fonction de la problématique et des besoins identifiés : coaching d’équipe et individuel, atelier de co-développement, de team-building ou de formation.

- Nous vous accompagnons en situation réelle pour mettre en œuvre votre projet. C’est à vos côtés que nous intervenons pour le déployer. Retrouvez nous sur http://equipea.fr/

- Christel RAGIONIERI est fondatrice et dirigeante du cabinet équipéa. Son talent : l’accompagnement de projets complexes.

- Appréciée pour sa pertinence et sa capacité à guider des équipes dans des situations nouvelles, Christel associe profondeur et sensibilité. Sa qualité de présence lui permet d’expliciter l’implicite, de donner une lecture globale des situations et de travailler sur l’émergence.

- Certifiée au MBTI™, Christel est formée à l’analyse systémique de Palo Alto, à la Théorie Organisationnelle de Berne (TOB), aux Constellations d'organisation, au CPS, au coaching individuel et d’équipe pour compléter son parcours universitaire en sociologie, en communication et en ressources humaines.

- Adhérente à l’EMCC, elle a enseigné le coaching d’équipe à l’Université Paul Cézanne d’Aix-en-Provence.



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Conduite du changement

Management

MBTI

Coaching d'organisation