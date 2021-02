Alain MAJERHOLC

Gestion de la Production, de lexploitation et des activités Services Desk

Gestion de projets techniques (rationalisation, cloud, détourage, digitalisation par exemple) et fonctionnels

Gestion de budgets, FinOps

Gestion des risques

Audit et préconisations

Mise en place de processus (Itil)

Conduite du Changement

Rédaction de cahiers de charges



Pilotage dinfogérances (Build/Run)

Gestion des Services Managés

Gestion des Appels doffres

Gestion des contrats

Gestion SLA, KPI

Rédaction et réponse aux appels d'offres



Management déquipes

Management transversal

Recrutement et suivi de carrière des collaborateurs



Mes compétences :

AWS

Audit

CMMI

MDM

Gestion des processus

Gouvernance

ITIL

Sécurité

Gestion des process

Informatique

UNIX

TCP/IP

Support

PRINCE2 methodology

Helpdesk

Budgets

X25

Scrum Methodology

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

MVS

IBM Hardware

IBM AS400 Hardware

E-SCM

DU SUPPORT

Administration

ACD

Téléphonie Mobile

Réseau Mobile

IPnet

SIS