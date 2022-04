Catherine KRAZEM ROI

Après une première expérience, en Indonésie, d'enseignement du yoga, rencontré en Argentine, je décide en 2007 de me former sérieusement pour cela. J'entre pour 4 ans à l'EFY, Ecole Française de Yoga à Paris 4e.



Une fois ma formation terminée à l'EFY (épreuves pédagogiques, rédaction et soutenance d'un mémoire), je commence à enseigner en emmenant un groupe d'amis pratiquer le yoga en plein air, puis en salle à Versailles, à titre indépendant et pour le compte de Yogattitude.



J' assure également les cours au Yoga St Cyr Club à !st-Cyr l'Ecole (78) depuis octobre 2011 et à l'ASFF Yoga de Fontenay le Fleury (78) depuis septembre 2016.



Les pratiques en plein air dans le cadre 5 étoiles du Parc du Château de Versailles fonctionnent dès que les températures le permettent.



Je propose également mes services de coaching holistique aux particuliers et en entreprise pour prévenir les effets du surinvestissement professionnel (Troubles Musculo-Squelettiques, surmenage, Burn-out) et personnel. J'accompagne aussi des personnes soucieuses de préserver leur autonomie.



Conformément aux exigences de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY), je continue à suivre l'enseignement de ma formatrice principale de l'EFY, Anne-Marie Hebeisen (ex Doé de Maindreville), formatrice d'enseignants de yoga et enseignante d'anatomie dans plusieurs écoles de yoga (EFY de Paris et Lille et Ecole Van Lisbeth en Seine & Marne) et notamment les chemins de traverse entre yoga (Inde) et zen (Japon).



Parallèlement, je continue à explorer la voie du yoga du son : chant védique et mantrique, auprès d'Elisabeth Libraire, formatrice à l'EFY Paris.



Traductrice-interprète de formation, j'ai eu l'occasion d'enseigner l'anglais et l'espagnol dans un contexte international et continue de donner des cours particuliers d'anglais et d'espagnol à des publics très variés et d'assurer des vacations dans l'Education Nationale.



Mes cours de yoga peuvent donc être dispensés en anglais et en espagnol, au besoin. Ce que j'ai été amenée à faire pour le compte de Gym Partners et continue de faire pour le compte de Skéma, école de commerce du Pôle Universitaire Léonard de Vinci à Courbevoie.



