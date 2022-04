Catherine L.W

Consultante pour l'implantation et le développement de société étrangères; recherche et développement.

Développer des activités liées au commerce (international, échanges économique, institutions financières internationales ).

J'ai exercé dans le passé des activités de relations publiques, communication, organisatrice d’événements culturels ou commerciaux, coordination d'équipe multiculturelle et multilingue.



International Business Development

Desenvolver atividades relacionadas ao comércio (exterior, intercâmbios econômico, instituições financeiras) e consultoria para implementação e expansão de empresas estrangeiras; pesquisa e fomento. Experiência de 5 anos em relações públicas e comunicação com produções de eventos em equipe multicultural e multilíngue.