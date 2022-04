Catherine LABADIE

Cinquante ans (et un peu plus) ! Certains pensent retraite mais mon dynamisme et mon besoin de contacts ne sont pas compatibles avec une vie sans activité professionnelle.



Avec un parcours professionnel "hors cadre", et une expérience de terrain à toute épreuve, je suis en mesure de m'adapter à tous les postes en un temps record et prête à relever de nouveaux défis au pied levé !



Assistante de Direction trilingue pendant plus de 8 ans puis directrice de plusieurs résidences de tourisme du groupe "Odalys", mon goût pour le relationnel, le management et l'organisation s'est révélé être une véritable passion, voire une vocation, qui me permet de travailler avec bonheur, quelle que soit ma fonction.



Alors, quel que soit votre domaine d'activité, si vous recherchez une collaboratrice "multitâches", disponible et mobile sur tout le Sud de la France, contactez-moi !



"Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller" - Diderot



Mes compétences :

Assistanat commercial

Vente directe

Organisation de salons

Accueil clients

Secrétariat assistanat

Bureautique

Gestion des relations clients et fournisseurs

Italien

Espagnol bilingue

Anglais courant

Management d'équipe

Polyvalence

Accueil

Toulouse

Assistante polyvalente

Assistante de direction

Tourisme

Rédaction de courriers et documents

Agendas