Catherine LABAT

Après 8 années passées dans le secteur de la communication, j'ai décidé de me reconvertir dans les métiers du contrôle de gestion : passer d'analyste de données marketing et media à des données comptables et financières. C'est pourquoi j'ai repris mes études en Janvier 2016 en intégrant le Master Comptabilité Finance Fiscalité Patrimoine de l'université d'Aix-Marseille.



Mes compétences :

Ciblage

Etude marketing

Études qualitatives

Études quantitatives

Marketing

Marketing Planning

Média

Planning

Planning stratégique

Publicité