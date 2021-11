Emmanuelle PIGNARD-PEGUET

Au fait de l'univers de l'édition, la documentation, et la communication, je suis actuellement assistante de direction à la Ligue de Sport Automobile Nouvelle Aquitaine Sud.



N'hésitez pas à me contacter sur emmanuellepignardpeguet@gmail.com si vous souhaitez des précisions sur mon profil, mes activités ou pour toute autre information.





Logiciels professionnels :

Photoshop, In Design, Illustrator, Quark X Press,

Syracuse, CADIC, Orphée, BCDI 3,

Editorial Manager, Manuscriptcentral



Logiciels de bureautique :

Pack Office



Langues :

Anglais courant, Espagnol



Mes compétences spécifiques :

Rédaction

Communication

Bande Dessinée

Presse

Journalisme

Développement durable