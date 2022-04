Catherine LACOMBE

Une expérience de 13 ans en qualité de Responsable de zone Export puis de directrice wholesale

dans le secteur du prêt à porter Haut de gamme, m'a permis de mettre en place différents canaux de

distribution à l’international, notamment avec un réseau d’agents, de distributeurs, de franchises et de

boutiques multimarques.

Autonome, et adepte des structures à taille humaine, j’ai pu ainsi mettre en avant mes compétences

analytiques ainsi que mon sens de la stratégie marketing et commerciale pour établir le meilleur plan

de développement en collaboration avec les équipes de style et de production. Ceci afin de permettre

à chaque marque pour laquelle j’ai eu le privilège de travailler, d’avoir une présence significative sur le

marché international.



