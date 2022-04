Catherine LACOMBE

Assistante de Direction générale et interlocutrice au niveau des relations institutionnelles et logistiques courantes, interface entre Direction et autres Services de l'entreprise.

- maîtrise outils bureautique Word, Excel, Powerpoint

- organisation de réunions et séminaires internationaux

- chargée de voyages, gestion de système de réservation en ligne et note de frais,

- chargée de communication interne - relais Communication anglais/français via intranet du groupe

Compétences spécifiques:

- maîtrise anglais et allemand des affaires (culture internationale groupe anglo-saxon et germanique)

et bonnes connaissances espagnol courant et commercial

- connaissances dans le domaine juridique, technique et commercial + commerce international

- traductions diverses français/allemand et français/anglais - Correcteur français/anglais pour le groupe

Domaines variés d'activité: groupe industriel agroalimentaire, bâtiment, industrie du bois



Mes compétences :

Anglais des affaires - Certif TOEIC 2009

Allemand des affaires- Certif Goethe Inst 2012

Licence Langues Etrangères appli. (par VAE) 2011