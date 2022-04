Catherine LAMARCHE

Ingenerie et installation de moyens de production audiovisuels et de moyens de transmissions satellites afin d'en assurer la mise en exploitation.

Evaluation des budgets et négociations des couts.

Coordination des moyens humains et techniques sur le terrain.



Aguerrie aux moyens de transmissions satellite, je suis capable de travailler dans des environnements variés, apte à soutenir des pics d'activité intense.

J'ai une très bonne expérience de la fabrication et du transport de programmes audiovisuels appliqués sutout à la BTV.

Je souhaite travailler soit au sein d'une chaine de télévision ou d'une d'une société de production soit chez un opérateur satellite pour mener à bien des reportages pour des magazines ou des programmations documentaires.



Mes compétences :

Broadcast

Production

Production Audiovisuelle

Transmission