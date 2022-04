Pour votre santé, votre bien-être et votre forme, BOUGEZ et PARLEZ !



Diplômée de Sciences Po, j'ai travaillé plus de 10 ans dans la communication et le marketing.

Pourtant, mon désir était ailleurs, orienté davantage vers l'humain.

J'ai choisi, dans un premier temps, le bien-être du corps et créé, en 2003, ma propre activité de remise en forme physique et sportive.



Mais se créer un corps libre n'était qu'un début. Il m'a paru essentiel d'élargir ce travail à l'esprit.



La lecture des philosophes a accompagné, dans un second temps, mon quotidien.

Puis, j'ai rencontré la psychanalyse, pratique de parole, pour moi, décisive et fondatrice.

C'est de cette prise de conscience libératrice et enthousiaste, que sont nés mon désir et mon idée d'associer à la remise en forme du CORPS celle de L'ESPRIT et de réunir la parole et le mouvement dans un concept logique, simple et inédit :



BOUGER PARLER, remise en forme du CORPS et de L'ESPRIT.



BOUGEZ !

Pour avoir un corps qui fonctionne bien, un corps souple, fort, endurant, harmonieux, un corps en FORME, un corps LIBRE.



PARLEZ !

Pour avoir un esprit SEREIN, l'esprit LIBRE, pour que ça "tourne rond" dans votre vie.



BOUGEZ et PARLEZ régulièrement avec moi !



Durant un peu plus d'une heure, vous effectuerez en séance individuelle, à votre domicile ou à mon cabinet, des EXERCICES PHYSIQUES et SPORTIFS : Travail postural, renforcement musculaire, cardiotraining, étirements, relaxation, massages détente et des EXERCICES de PAROLE, car la parole soulage, libère, analyse et crée.



Coût d'une séance : 75 €

Forfait de 10 séances : 650 €



Catherine Lanfranchi

5 Passage du Chemin Vert

75011 Paris

06 89 50 52 99

catherine@catherinelanfranchi.fr



http://catherinelanfranchi.fr

http://bougerparler.fr



Mes compétences :

Écoute, disponibilité, douceur, pédagogue.