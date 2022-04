Catherine LANSON

Communiquer en externe pour valoriser les offres, expliquer les objectifs, créer une relation de confiance,

Communiquer en interne pour motiver et souder les équipes, donner envie à chacun d'aller plus loin, justifier les décisions, valoriser les compétences

Et toujours, mettre en avant les valeurs, faire preuve de transparence, être droit dans ses bottes, respecter l'humain.

Avec rigueur et créativité, en échangeant, en osant, en expliquant.



Mais aussi être curieuse et enthousiaste, aimer le dépassement de soi et le pratiquer en sport de manière assidue, cultiver la pratique et la curiosité culinaire, mettre au coeur de tout les relations avec les autres.



Mes compétences :

Community management

Communication interne

Communication

Études qualitatives

Relations Presse

Gestion de contenu

Marketing B2B

Assurance