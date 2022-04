Catherine LAO

Mon cursus et mon expérience m'ont permis d'obtenir une double compétence à la fois technique dans diverses technologies (J2EE, .NET, PHP) mais aussi en gestion de projets. J'ai été immergé dans des contextes de travail et d'étude inter-culturels et internationaux comme peut le montrer mon expérience aux Etats-Unis dans une entreprise fournissant une application web financière. J'ai suivi une formation de consultant fonctionnel ERP qui me permet de mieux appréhender le monde de l'entreprise et son système d'information dans sa globalité.



Mon expérience actuelle me permet d’être en charge, sur plusieurs dossiers en parallèle, de l'organisation, de la planification et de la coordination des tâches d’ingénieurs développement dans le respect des budgets et échéances impartis. Faisant aussi l’interface entre l’équipe technique, les responsables de l'entreprise cliente et les utilisateurs finaux, j’effectue l’analyse des besoins, les études de faisabilité technique, ainsi que la rédaction des spécifications fonctionnelles en s’appuyant sur la méthodologie TDR (Test Driven Requirements, Gestion des exigences dirigée par les tests).



Je recherche aujourd'hui l'opportunité d'atteindre de nouveaux objectifs et surtout entretenir une carrière dans laquelle je puisse utiliser les qualités acquises au cours de mes expériences variées telles que la gestion de projets et de personnes. Je recherche ainsi un poste qui me permettrait d'avoir un rôle de chef d'orchestre.





lao.catherine@gmail.com

0615555806



Mes compétences :

ASP

J2EE

JAVA

Java j2ee

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MySQL

Mysql & Oracle

OFBIZ

Open Source

Oracle

PHP

PL SQL

PostgreSQL

Système d'Information

Web

XML

Chiffrage

Avant vente

Gestion de la relation client

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Management