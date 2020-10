Bruno RABY

En 2006 avec la SoDevLog (Société de Développement Logiciel NTIC) jai réalisé un rêve. Mettre en ligne un logiciel et permettre à mes clients de profiter des mises à jour simplement en surfant sur Internet. Avec ASP.NET, jai développé un logiciel en mode SaaS ; Questionnaire en ligne : Concevez et réalisez vos questionnaires, vos enquêtes, vos études de marché en ligne, rien à installer sur votre poste de travail.



Je travaille actuellement mes compétences dans le domaine de larchitecture logicielle avec la chaîne de développement Microsoft .NET en C# et les outils, Visual Studio, TFS, Prims, MVC, M-V-VM, WPF. Mettez en place ou confortez votre software factory, faites du DevOps :



https://csharp-dotnet.sodevlog.com/



Recherchant toujours la plateforme de développement, le langage et le framework qui permettrait aujourdhui de développer pour toutes les plateformes, les tablettes et les smartphones, j ai regardé récemment ce que lon pouvait faire avec Qt/C++. Je garde également une certaine pratique de PHP sous WAMP Server.



https://www.sodevlog.com/



https://outils-developpement-logiciel.sodevlog.com/



Je vous souhaite une bonne navigation et une bonne lecture.



N'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible pour des projets intéressants dans mes domaines de compétences.



Mes compétences :

Langage C++

Langage C

Langage C#

Gestion de projets

Sondages en ligne

SaaS

Gestion de clientèle

Travail collaboratif

ASP.NET

Logiciel CRM

Portail collaboratif

WPF, Silverlight

MVVM, MVC

Transport et Distribution d'Energie

Microsoft .NET

Silverlight



Je m'intéresse aussi :



https://gestion-ressources-humaines.blogspot.com/



https://internet-pour-les-nuls.blogspot.com/