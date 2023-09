Spécialiste en négociation accompagne les entreprises qui souhaitent accéder à de nouveaux marchés et être référencées en grande distribution. Éprouvé dans la gestion de la relation commerciale.



Ma double expertise commercial et marketing me permet d'accompagner de grands comptes dans la définition et la mise en ligne de nouveaux services et recrutements clients "Le Digital au service du Retail" . Impliqué depuis plus de 20 ans dans les problématiques de léconomie de locéan indien et de la fidélisations du clients



Spécialisations :

Aide les Marques à accélérer leur croissance par le meilleur référencement de leurs produits et services

Relais direct des cellules marketing clients, mise en place du plan stratégique des solutions (élaborations budgétaires, ciblage, choix et prescription) , Marketing Retail analyse des attentes en termes d'offre et de services.Analyse du comportement d'achat (Shopper Marketing).



Actuellement je suis en poste chez Nestlé jaugmente le chiffre daffaire et les marges commerciales en mappuyant sur mon expertise Marketing et de développeur de marché .



Mes compétences :

Marketing retail et digitale

Vente complexe

Négociation commerciale