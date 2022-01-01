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Catherine LAPLANCHE

VILLEURBANNE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Villeurbanne dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • LAMA FRANCE - Chargée de recouvrement

    maintenant

  • ELECTRONIC ARTS - RESPONSABLE RECOUVREMENT

    LYON 2008 - maintenant

  • BROSSETTE - CHARGEE DE RECOUVREMENT

    Lyon 2007 - 2008

  • FRANCE TELECOM - CHARGEE DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX

    Paris 2002 - 2004 J ETAIS CHARGEE DU RECOUVREMENT DE GRANDS COMPTES SUR DES ENTREPRISES NATIONALES ET INTERNATIONALES.
    JE GERAIS DES ACTIONS AMIABLES ET J ALLAIS JUSQU AUX ACTIONS JUDICIAIRES.
    JE GERAIS EGALEMENT DES DOSSIERS DE REDRESSEMENTS ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES AVEC PAS MAL DE GRAND GROUPES.
    J ETAIS AMENEE A SOUTENIR DES DOSSIERS AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
    JE FORMAIS LES INTERLOCUTEURS DE MES AGENCES A LA PRATIQUE DU PRE RECOUVREMENT.
    J AI RECOUVRE 1.7M€ EN 18 MOIS.

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Pas de formation renseignée

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