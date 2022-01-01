Catherine LAPLANCHE

FRANCE TELECOM
- CHARGEE DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX
Paris2002 - 2004J ETAIS CHARGEE DU RECOUVREMENT DE GRANDS COMPTES SUR DES ENTREPRISES NATIONALES ET INTERNATIONALES.
JE GERAIS DES ACTIONS AMIABLES ET J ALLAIS JUSQU AUX ACTIONS JUDICIAIRES.
JE GERAIS EGALEMENT DES DOSSIERS DE REDRESSEMENTS ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES AVEC PAS MAL DE GRAND GROUPES.
J ETAIS AMENEE A SOUTENIR DES DOSSIERS AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
JE FORMAIS LES INTERLOCUTEURS DE MES AGENCES A LA PRATIQUE DU PRE RECOUVREMENT.
J AI RECOUVRE 1.7M€ EN 18 MOIS.