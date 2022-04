Catherine LARDÉ

Assistante Achats à ARc depuis juillet 2005, gestion d'un portefeuille accessoires de verrerie de 3 millions d'euros Appel d'offres, sourcing dans les pays bas coûts LCC.



Responsable de groupe Administration des ventes : management de trois personnes, gestion d'un portefeuille de clients français et étrangers, suivi administatif des commandes.



Attachée commerciale: Création, prospection et fidelisation d'un portefeuille client pour un concept nouveau une nouvelle

liaison transmanche.





Ces différentes expériences m'ont permis de m'adapter et réagir à des situations très diverses avec de la rigueur et de l'enthousiasme.

Mon goût des contacts et ma volonté de réussite n'ont fait qu'accentuer le besoin de relever de nouveaux challenges



Mes compétences :

dynamique

gout du challenge

le sens des responsabilités

Relationnel

Rigoureuse

