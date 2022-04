Catherine LAUGEL

Après ma thèse et mon postdoctorat en chimie organique, désirant travailler au coeur de la recherche clinique, je me suis tournée vers le monde du data management.



Mon parcours professionnel a débuté en 2011 en tant que Clinical Data manager au sein de Quintiles. J’ai été impliquée dans une étude clinique internationale en oncologie (phase III) sur Oracle Clinical-Remote Data Capture (OC-RDC). A ce poste j'ai développé une bonne connaissance des Bonnes Pratiques Cliniques et je me suis familiarisée avec le data management. De janvier 2012 à octobre 2014, j'ai fait partie d'Umanis, où en interne j'ai pu gérer des études nationales observationnelles et cliniques sur Oracle Clinical (OC). J'ai également eu l'opportunité d'effectuer une mission chez Pierre Fabre de mars 2012 à juin 2013, prenant ainsi part à deux études cliniques internationales en oncologie (phase III) sur Oracle Clinical. D'octobre 2014 à décembre 2015, j'ai fait partie d'Ascopharm, où j'ai été responsable de plusieurs études cliniques internationales de phase III, en CRF papier et eCRF, sur Clinsight (Capture System). Depuis janvier 2016, je fais partie de Novartis, où je gère le data management d'une étude clinique internationale de phase I en oncologie, sur OC-RDC.



Gestion d'études cliniques internationales en phases I et III, de A à Z:

- Annotation de CRF, design de base, réalisation de l'export et création des SAS datasets

- Rédaction du plan de validation de données, programmation et validation des édit checks (UAT)

- Programmation sous SAS, extractions de listings, requêtes SQL

- Gestion des queries/DCF (intégration, réconciliation, écriture et chargement)

- Réalisation du codage Whodrug et MedDRA

- Réconciliation des SAE, contrôle qualité

- Réconciliation 3rd Party Vendor (central lab, IRT, biomarker)

- Gestion de local Lab (LNR)

- Rédaction des documents de l’étude (instructions, comptes-rendus) et de templates

- Blind Review (produire le document de Blind Review et mener la réunion)

- Gel de base



Prix et distinctions notables:

2011 : GCP Barnett Accréditation: score 92%

2008 : Prix de la meilleure thèse de la « Société des Amis des Universités de l’Académie de Strasbourg »

2008 : Prix de la meilleure communication orale, Journées Campus (Strasbourg, France)



Mes compétences :

R&D

Gestion de projet

Chimie

Chimie organique

Gestion des données