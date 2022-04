Catherine LAUGIER

Marketing :

- Marketing stratégique : étude de marché, veille concurrentielle, suivi des indicateurs clés du marché (IMS), plan marketing

- Marketing développement : développement de nouveaux produits (formule, pack primaire, secondaire, notice)

- Marketing opérationnel : mise en œuvre du plan marketing, éléments promotionnels, brochures, PLV, suivi et analyse des ventes, campagne de presse, campagne TV, aides de visite, séminaire



Vente :

Mise en oeuvre d’un plan de prospection (ciblage téléphonique et événementiel), besoins du client, négociation commerciale, établissement d’un contrat, suivi commercial et administratif du secteur, formation animation (en centrale et pharmacies)



Scientifique :

Recherche bibliographique, analyse et synthèse des informations, travaux de rédaction scientifique, travaux dans un environnement pluridisciplinaire (biologistes, analystes, production, veille technologique), travail à l’interface entre les besoins du client et les contraintes industrielles.



Gestion de projets :

Planification, organisation, coordination du suivi des projets entre les différents partenaires (externes ou internes)



Connaissances informatiques

· Windows 2000, Office, Internet

· Logiciels et bases de données de chimie : Chem Draw, Isis Draw, Hysis, Aspen, Beilstein, Isis Base



Langues Etrangères

· Anglais : bon niveau (TOEIC : 735)

Utilisation des documents scientifiques, voyages linguistiques (Angleterre, Irlande, USA)

· Espagnol : scolaire



Mes compétences :

Chef de produit

Cosmétique

Marketing

Pharmacie